Am Samstag geht bereits die 40. Ausgabe der legendären Depeche Mode and More Party über die Bühne. ©cth

Depeche Mode and More Party feiert Jubiläum

Am Samstag, 25. November findet die 40. Ausgabe der beliebten Party im Dornbirner Spielboden statt.

Dornbirn. Sage und schreibe zum 40. Mal heißt es am kommenden Samstag „Depeche Mode and More“ am Dornbirner Spielboden. Das pop and wave-Team rund um Alexander Micheluzzi, Thomas Mutschlechner und DJ MC Mode freuen sich gemeinsam mit ihren Fans eine ganz besondere Jubiläumsfete zu feiern.

Internationaler Szenetreff

Auch nach so vielen Ausgaben scheint das Publikum nicht müde zu werden und die Organisatoren sind stolz, dass dieses Format wohl einzigartig ist. „Wir erwarten neben unserem heimischen Publikum wieder hunderte tanzfreudige Fans aus ganz Deutschland, der Schweiz und Liechtenstein, die für unsere Party oft eine lange Anreise in Kauf nehmen“, so Micheluzzi. Inzwischen darf man die Veranstaltung bereits als Kult-Event bezeichnen und die Faszination für diese Musikrichtung reißt nicht ab. „Unser Publikum ist alterslos, genau wie die Musik, deren Liebe dafür wir mit den Gästen teilen“, Micheluzzi weiter. Inzwischen gesellen sich auch viele jüngere Besucherinnen und Besucher zu den Partygästen, denn Depeche Mode & Co. kommen scheinbar nicht aus der Mode.

Österreichs größte Depeche Mode Party