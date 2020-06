Denkmalgeschützte Kapelle wird generalsaniert

Sanierung der Außenanlage läuft seit Ende Jänner auf Hochtouren.

Dornbirn. Sie steht unter Denkmalschutz, die kleine Kapelle an der Vorderen Achmühle. Doch das 1906 bis 1908 erbaute Kleinod ist in die Jahre gekommen und bedarf einer Generalsanierung. „Dabei kam einiges zum Vorschein, was bei der Planung nicht berücksichtig war“, merkt Bruno Metzler an. Er ist der Obmann der Kapellengemeinschaft. Er ist es auch, der täglich am Ort des Geschehens nach dem Rechten schaut. „Der südliche Bereich der Kapelle musste mit einem Meter tiefen Fundament auf einer Länge von 15 Metern unterfangen werden. Die Sakristei war so weit abgesenkt, dass sie neu errichtet werden musste. Mit dem hatten wir nicht gerechnet, was sich natürlich auf die Kosten auswirken wird“, erklärt der Obmann und weiter: „Im Zuge dieser Bauarbeiten in der Sakristei wird nun eine WC-Anlage entstehen. Die Installationsarbeiten hat die Firma Wolfgang Fässler unentgeltlich ausgeführt. „Das ist ein großes Entgegenkommen, das die Gemeinschaft sehr schätzt, so Metzler, ebenso habe der Chef der Dornbirner Firma die Stahlgitter der beiden neu eingebauten Fenster eigenhändig und kostenlos angefertigt. Auch die Firma Kagerhuber aus dem Bregenzerwald machte die Arbeit für drei neue Holztüren ohne Berechnung. Tatkräftige Mithilfe beim Einbau bekam Kagerhuber von Guntram Metzler und Elmar Rhomberg (Kapellengemeinschaft).