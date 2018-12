Den zweiten Tabellenplatz verteidigen

Am Dienstag kommt es für den Zweiten VEU Feldkirch zum dritten Duell mit Gröden in der laufenden Alps Hockey League Saison.

Die ersten beiden Partien konnte die VEU mit 6:2 und 4:1 für sich entscheiden, hatte aber stets mehr Mühe mit dem Gegner als es die Resultate vermuten lassen. Im Oktoberheimspiel lagen die Montfortstädter nach zwanzig Minuten noch zurück, ehe mit einem starken Mitteldrittel das Match noch gedreht werden konnte. Mit 46 zu 30 Schüssen hatten die Wolkensteiner auch daheim ein Übergewicht an Chancen. Die Fans dürfen sich also auch im zweiten Heimspiel gegen die Furies auf ein eng umkämpftes Match freuen.

Im Auswärtsspiel in Jesenice hatte Patrick Ratz im Sturm den an der Nase operierten Smail Samardzic ersetzt. Wenn alles glatt geht müsste die Nummer 24 der VEU am Dienstag wieder mit dabei sein.