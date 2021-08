Irene Koschina hat sich ganz der Malerei verschrieben. Ihre Bilder sind im Café Stadelmann ausgestellt.

Dornbirn. Gefühle ausdrücken, ein schönes Motiv oder den Zauber des Augenblicks einfangen. „In den Bildern kann ich mein inneres Empfinden nach außen zum Ausdruck bringen, beschreibt Irene Koschina ihre künstlerische Tätigkeit, der sie sich ganz hingibt. Seit fünf Jahren befasst sie sich intensiv mit der Malerei, besuchte laufend Kurse, um die Technik zu erlernen und zu präzisieren.

Ihre Bilder entstehen nicht nur in Acryl, sie malt ebenso mit Öl auf Leinwand oder Öl auf MDF-Platten. Genauso wie das Malen selbst liebt die Hobbykünstlerin auch die Abwechslung in der Technik. Die Größe der Bilder variiert durch die verschiedenartigen Motive. Beim genaueren Betrachten eines Frauenbildes erkennt man die Blume des Lebens, die in das Bild hineinfließt. Eine Seiltänzerin mit geschlossenen Augen lässt das Vertrauen in etwas Höheres vermuten. Tiger und Wolf sind sehr ausdrucksstark in Acryl gemalt, dokumentieren Dynamik wie auch Bodenhaftung, die das Leben zu fordern scheint. Besonders bei den Mal-Reisen nach Italien ließ sich Irene Koschina von der Schönheit der Motive und dem Ausdruck der Farben inspirieren.