Den Wunschberuf einmal ausprobieren

Die PTS Dornbirn bot dem Fachbereich Handwerk Plus „Werkstattpraxis in Wunschberufen“ an.

Dornbirn. Die Schülerinnen der PTS (Polytechnische Schule) Dornbirn ließen bei Installateur Berchtold die Funken sprühen: Schneiden, Sägen, Schweißen, Biegen, Löten, Pressen waren nur einige der handwerklichen Fertigkeiten, die die Mädchen im Rahmen der „Werkstattpraxis in Wunschberufen“ ausprobieren durften. Einen Nachmittag lang waren die Schülerinnen zu Gast im Dornbirner Installateurbetrieb und fertigten unter Anleitung des Lehrlingsverantwortlichen Harald Siegl ein „Männchen“ aus Materialien, mit denen Installateure tagtäglich zu tun haben. „Wir haben viele coole Sachen ausprobieren können. Obwohl der Beruf als Installateurin für mich nicht in Frage kommt, fand ich es super, dass wir hineinschnuppern konnten. Am meisten Spaß hat das Löten gemacht“, meinte Darinka Hörtner, 14 Jahre.

Bewährte Kooperation

Während die Mädelsgruppe den Beruf des Installateurs hautnah erlebte, waren ihre Klassenkameraden und -kameradinnen in verschiedenen Betrieben in der Region am Schnuppern. Eine Gruppe war in der Dachdeckerei DACHI in Lustenau, wo die Schüler nicht nur einen Einblick in den Beruf des Dachdeckers und Spenglers bekamen, sondern gemeinsam einen Hocker bauten. Die seit Jahren bestehende Kooperation zwischen DACHI und der PTS Dornbirn war Anlass für die erstmals durchgeführte „Werkstattpraxis in Wunschberufen“.

„Nach der Corona-Pause haben Dachdeckermeister Stefan Hämmerle und ich die Zusammenarbeit wieder aufleben lassen. Ziel des Workshops war es, den Schülern zu ermöglichen, unkompliziert in ihrer Peergroup ein Berufsbild in einer Werkstätte zu erleben“, erklärt Alexander Karu, Fachbereichsleiter Handwerk plus an der PTS Dornbirn. Im Zuge der Planung stellte sich heraus, dass aufgrund der begrenzten Arbeitsplätze bei der Dachdeckerei nicht alle 27 Schüler und Schülerinnen des Fachbereichs Handwerk Plus am Workshop bei DACHI teilnehmen konnten. „Daher bin ich auf die Idee gekommen, noch andere Betriebe mit weiteren Berufsbildern ins Boot zu holen – die ˏWerkstattpraxis in Wunschberufenˊ war geboren“, erzählt Alexander Karu.

Sechs Wahlmöglichkeiten