Den Wald in allen Facetten gefeiert

Erstes Vorarlberger Waldfest im Reichenfeld zog viele wissbegierige Besucher an

FELDKIRCH „Der Wald ruft“ hieß das Motto, unter dem die Forstabteilung des Landes gemeinsam mit 29 Ausstellern am Samstag beim Alten Hallenbad in Feldkirch das erste Vorarlberger Waldfest veranstaltete. Die erfolgreiche Premiere der Veranstaltung bot Groß und Klein die Möglichkeit, „den Wald als Lebens- und Wirtschaftsraum kennen und schätzen zu lernen“, so Landesrat Christian Gantner. Selbstverständlich war auch Landesforstdirektor Andreas Amann mit von der Partie.