Den Traumberuf finden

Am Bundesgymnasium Lustenau fand bereits zum 20. Mal das Berufsorientierungsprojekt „Preview“ statt.

Die Schülerinnen und Schüler wurden das ganze Jahr über gut auf die Bewerbungsprozesse vorbereitet. Jeder hat sich sein Wunschpraktikum organisiert. „Für uns war es spannend zu beobachten, wo unsere Schüler untergekommen sind. Der Bogen spannte sich von einem Bauernhof in Lustenau bis nach Wien oder sogar bis ins ferne Tansania nach Sansibar“, sagte Direktorin Carmen Timmerer. Einige Schüler präsentierten am Mittwoch ihre Erfahrungen, die sie in dieser praktischen Berufswoche erleben durften. Mert Tas, Havva Sule Ertugay, Lukas Marte und Tim Pfanner waren bei der Firma Blum und erhielten dort spannende Einblicke in die Arbeitswelt. Sarah Bechter und Yanick Kabasser schnupperten in die politische Arbeit der Grünen im Landtagsklub und erkannten, wie vielseitig der Beruf eines Politikers ist. „Es gab unserer Meinung nach überraschend viel Büroarbeit. Uns war davor nicht bewusst, wie viele Termine es zu planen gibt und Reden vorbereitet werden müssen“, so Yanik Kabasser. Der Schüler Alfonso Sajol berichtete über seine spannende Zeit bei der Svax GmbH, Lola Dörler über ihre Zeit bei World Unite in Sanisbar, Latysha Hämmerle war bei der Patientenanwaltschaft, Konstantin Waibel beim ORF, Mona Schneider bei der Zeitschrift „Thema Vorarlberg“, Sven Huber bei der Kronenzeitung und Nisa Serttas führte ihre Einblicke vom Krankenhaus Dornbirn aus.