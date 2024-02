"Den Traum vom internationalen Fußball verwirklichen"

Bernhard Summer hat seinen Vertrag vorzeitig bis zum Sommer 2025 verlängert. Nach positiven Gesprächen haben sich Sportchef Thies und Summer auf diese Erweiterung geeinigt. Bernhard fühlt sich in seiner Rolle sichtlich wohl und hat anspruchsvolle Ziele für die kommende Saison mit seinem Team im Blick.

Seit der Wiederverpflichtung des Trainers geht es stetig bergauf bei der Spielgemeinschaft Altach / Vorderland, welche nächste Saison nur noch den Namen SCR Altach tragen wird. In dieser kommenden Spielzeit wird auch erneut Bernhard Summer an der Seitenlinie stehen. Möglicherweise erlebt der 56-Jährige auch das erste internationale Spiel im heimischen Frauenfußball: Der aktuelle zweite Bundesligarang würde seinem Team die Teilnahme an der Qualifikation zur Champions League ermöglichen. Auch im Cup ist seine Spielgemeinschaft noch vertreten. Nach dem letztjährigen Finaleinzug heißt auch im laufenden Wettbewerb das Ziel Endspiel.