Den Sommer mit aha plus sinnvoll nutzen

Mit aha plus engagieren sich junge Menschen ehrenamtlich in ganz Vorarlberg.

„aha plus macht meine ehrenamtliche Arbeit sichtbar und ich freue mich, dass ich meine gesammelten Points gegen tolle Erlebnisse oder Gutscheine eintauschen kann“, sagt Elisa, 19 Jahre. Bereits seit einigen Jahren engagiert sich die junge Dornbirnerin als ehrenamtliche Trainerin beim RV-Dornbirn (Radfahrerverein Dornbirn). Sie hilft auch öfters bei großen Sportveranstaltungen in Dornbirn mit oder nimmt an Online-Quests teil. Dabei hat Elisa schon viele aha plus Punkte gesammelt, die sie gegen verschiedene Rewards, wie Gutscheine, Spenden oder Skikarten eingelöst hat. Kürzlich hat sie für ihre gesammelten Punkte sogar ein Longboard bekommen.

Jetzt mitmachen bei aha plus

Das Prinzip ist einfach: aha plus (www.aha.or.at/plus) ist ein Anerkennungssystem für junge Menschen über 12 Jahre, die sich freiwillig engagieren. Wenn sie sich über die normale Mitgliedschaft hinaus in einem Verein, einer Organisation, Initiative oder der Gemeinde einbringen, können sie mit aha plus Punkte für ihr Engagement sammeln. Diese können sie gegen eine wertvolle Anerkennung einlösen.

Welche Aufgaben (Quests) sie übernehmen können, sehen sie unter www.aha.or.at/quests. Es gibt einmalige Quests, wie die Teilnahme an einer Aufforstungsaktion oder einem Online-Quiz, genauso wie kontinuierliche Quests wie die Mithilfe bei Jugendcamps oder Nachhilfeangeboten. Neben den Rewards gibt es für die Jugendlichen einen offiziellen Engagement-Nachweis, der die ehrenamtlichen Tätigkeiten und Erfahrungen übersichtlich darstellt. „Bei einer Bewerbung für einen Job kann ich zeigen, was ich in der Vergangenheit schon alles geleistet habe“, sagt Elisa.