Den Schülern die Chance zum Skisport ermöglichen

Die neue Landesreferentin Stefanie Klocker hat ganz klare Ziele.

Ich bin Steffi Klocker, komme aus dem Ski Alpin Sektor und bin immer noch leidenschaftlich gerne in den Bergen. In unseren Breitengraden, wo die Alpen und somit auch der alpine Skilauf Zuhause sind, finde ich es wichtig, Kindern und Jugendlichen einen Zugang zum Skilauf zu gewähren. Solange wir noch in den Genuss kommen, den Schnee vor der Haustüre zu genießen, sollten wir diesen Teil unserer Kultur auf jeden Fall weiterführen.