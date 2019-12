„Den Schatz gilt es zu wahren“

Agrargemeinschaft Beschling-Latz feierte 50-jähriges Bestehen mit Buch- und Filmpräsentation

Die Nenzinger Parzelle Beschling zeichnet eine hohe Identifikation der Bewohner mit ihrem „Dörfle“ verbunden mit dem Freiheitsstreben aus. Und so ist es nicht verwunderlich, dass 1969 mit der Agrargemeinschaft Beschling-Latz neben Nenzing-Dorf eine zweite Agrargemeinschaft gegründet wurde. „Der wesentliche Unterschied zur Gründung der Agrargemeinschaft Nenzing war, dass sich die Gemeinde an der Agrargemeinschaft Beschling nicht direkt beteiligt hat. Somit hat die Gemeinde auch kein Stimmrecht“, erläuterte Obmann Markus Borg im Rahmen eines Festabends zum 50-jährigen Bestehen. 117 Mitglieder zählt die Agrar Beschling-Latz momentan, 1.250 Hektar Fläche gilt es zu bewirtschaften. „Wenn man die vielfältigen Aufgaben unserer Agrar betrachtet, erfüllen wir viele Aufgaben, die der Gesellschaft gesamthaft zugutekommen“, nannte der Obmann dabei die Stichwörter Schutzwald, Gewässerschutz, Waldsterben, Wegebau, Natur- und Katastrophenschutz, die Bewirtschaftung der Alpen und waldbauliche Maßnahmen als Beispiele. Die Agrargemeinschaft sei nicht auf Gewinn ausgerichtet und könne ihre Aufgaben deshalb nachhaltig erfüllen. Für die Zukunft gelte es, frühzeitig auf Herausforderungen zu reagieren: „Wenn wir die eingetretenen Veränderungen in der Natur sehen und den Prognosen für den Klimawandel Glauben schenken, werden wir in Zukunft vor große Herausforderungen gestellt. Um diesen gewachsen zu sein, muss die Zusammenarbeit mit allen öffentlichen Institutionen weiterentwickelt werden“, so Markus Borg.