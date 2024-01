Den Rhythmus im Besen

Das Percussion-Esemble „Die Wirbelstürmer“ machen Musik mit Kehrbesen und heizen damit ihrem Publikum mächtig ein.

Lustenau Ihr Instrument ist normalerweise das Schlagzeug. Doch einmal in der Woche treffen sich Konstantin Heinzle (13), Jonas Hämmerle (14) und Pio Koch (12) bei ihrem Schlagzeuglehrer Ronald Fischer im Lustenauer Jazzseminar. Dann tauschen sie ihr Instrument gegen herkömmliche Kehrbesen und schaffen dabei etwas ganz Außergewöhnliches. Seit drei Jahren gibt es das Percussion-Ensemble „Die Wirbelstürmer“, bei dem sie gemeinsam mit ihrem Lehrer Musik mit Alltagsgegenständen machen. Aktuell ist der Kehrbesen ihr Instrument, doch auch Kartons oder Regentonnen eignen sich gut zum Musizieren. Kommenden Samstag treten die Wirbelstürmer mit ihren Kehrbesen beim Faschingskonzert der Rheintalischen Musikschule im Reichshofsaal auf.

Jeder der vier Ensemble-Mitglieder muss sich beim Spielen gut auf seinen Rhythmus konzentrieren. „Denn wir zwei orientieren uns an eurem Grundrhythmus“, erklärt Ronald Fischer seinen Schülern Konstantin und Jonas. Während Konstantin und Jonas den Beat vorgeben, machen Schüler Pio und er einen anderen Beat auf dem Kehrbesen. Und so wird mit dem Stil auf den Boden geklopft, gestrichen oder zusätzlich mit dem Schlagzeugschlägel auf den Besen geschlagen. Höchste Konzentration herrscht dabei bei allen Beteiligten. Das Ergebnis ist beeindruckend.

„Wenn wir auftreten, sind die Gäste begeistert. Denn der Besen ist ja eigentlich zum Kehren da“, sagt Konstantin Heinzle. Die drei Schüler beherrschen ihr neues Instrument mit allen Facetten. Für den kommenden Auftritt beim Faschingskonzert haben sie gemeinsam mit ihrem Lehrer ein Stück ausgearbeitet: Straßenkehrer 2.0 heißt dieses. Noten gibt es dafür keine. Die vier haben den Rhythmus im Blut und wissen genau, wann was gespielt wird. „Dadurch, dass sie beim Ausarbeiten des Stücks mitgemacht haben, können sie sich das Lied gut merken“, so Fischer.

Die Schüler besuchen allesamt den klassischen Schlagzeugunterricht. Mit der Zeit entstand dann die Idee, sie mit einem Ensemble zusätzlich abzuholen und zu zeigen, was man mit Percussion alles machen kann. „Das macht voll Spaß, denn es klingt super. Wir vier sind gut aufeinander abgestimmt“, weiß Jonas Hämmerle. Die weltbekannte Percussion-Gruppe „Stomp“ war dabei für Ronald Fischer inspirierend. „Mit Alltagsgegenständen Musik zu machen ist etwas anderes und gefällt den Schülern. Weil sie gut aufeinander hören müssen, nehmen sie viel von diesem Ensemble mit“, betont Fischer. Am Samstag treten die vier mit ihren Kehrbesen auf. Die Zuschauer können sich freuen und werden staunen, was mit einem herkömmlichen Straßenbesen alles möglich ist. Pio, Jonas, Konstantin und Ronald schwingen dann die Besen mit der ganzen rhythmischen Bandbreite. Bvs