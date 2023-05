Den Mutigen gehört die Welt! Gehört den Mutigen die Welt?

Wenn vom 4. bis 7. Mai die emsiana in Hohenems über die Bühne geht, freuen sich die Caritas sowie das SDG-Forum Vorarlberg, aktiv mit dabei zu sein:

Am Samstag, 6. Mai erzählt Omar Kasim, Leiter Caritas Lerncafé in Hohenems im Rahmen eines neuen Formats „Ein Tisch für zwei“ aus seinem Leben.



Omar Kasim hat das wichtigste Ziel in seinem Leben erreicht: Seinen drei Kindern ein Aufwachsen in Sicherheit und Geborgenheit zu ermöglichen. Dazwischen liegt ein abenteuerlicher Weg von der Entscheidung, die Heimat Syrien zu verlassen bis zur Integration und der Existenzsicherung hier in Vorarlberg. Darüber, über seine Arbeit im Lerncafé der Caritas und über den Mut, der die Wünsche und Träume in Tatendrang umwandelt, erzählt er im Rahmen der emsiana am Samstag, 6. Mai, ab 14 Uhr in der Hohenemser Harrachgasse.