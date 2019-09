Den Montfortern auf der Spur

Beinahe 200 Jahre bestimmten die Grafen von Montfort die Geschicke der Stadt.

FELDKIRCH Im Rahmen der Themenführung „Freitag um 5“ warf Werner Gerold in der Jubiläumsausstellung “Von Hugo bis dato” – Feldkirch 800 einen Blick in die Geschichte der Grafen von Montfort, die fast 200 Jahre die Geschicke der Stadt Feldkirch prägten.

Der Name Montfort rührt aus dem Lateinischen und führt auf die frühere Burg Starkenberg bei Weiler/ Fraxern zurück. Hugo I. ließ sie Ende des 12. Jahrhunderts erbauen. Mit Hugo I von Montfort entstand das neue Adelsgeschlecht der Montforter, das auf die Pfalzgrafen von Tübingen zurückführt und später verschiedene Zweige entfaltete. Hugo I gründete mit dem Johanniterkloster in Feldkirch und im Klösterle gleich zwei Klöster.

Werner Gerold beleuchtete zunächst die Hintergründe der Gründung der Stadt Feldkirch und nannte dabei strategische und wirtschaftliche Interessen als ausschlaggebend. Graf Hugo I wollte eine Stadt gründen, die strategisch günstig an der Handelsroute über die Alpen lag. Diese führte damals über Fußach, Bregenz lag abseits davon unbedeutend.

Am interaktiven Relief Vorarlbergs konnte Gerold eindrucksvoll zeigen, dass Feldkirch mit seinen umliegenden Bergen und Schluchten als natürlichen Stadtmauern eine ideale geografische Lage besitzt. Was aber führte dennoch dazu, dass das Adelsgeschlecht der Montforter ausstarb? Ein Grund lag in der Realteilung, welche das Herrschaftsgebiet der Montforter immer weiter zerteilte und zu Konflikten unter den Nachkommen führte.