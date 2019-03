Den kreativen Schaffensdrang fördern

Monika Lenz-Pfister und Tochter Hannah Lena Lenz bringen Inspirationen auf Papier.

KLAUS Wie ein roter Faden zieht sich Papier und Kreativität durch das bisherige Leben von Monika Lenz-Pfister. Die 48-Jährige lebt mit ihrer Familie in Klaus und betreibt dort ihr eigenes Atelier. Kunst war für sie schon immer ein treuer Begleiter. So fiel ihr die Entscheidung für ihren beruflichen Werdegang als Lehrerin in bildnerisches Gestalten, Werken und Deutsch leicht. Auch ihre Tochter Hannah Lena Lenz (21) fällt nicht weit vom Stamm: Sie schloss ihre Matura in der HTL für Bau und Design in Innsbruck ab. Mit dem gemeinsamen fundierten Wissen und Interesse wurde der Gedanke für ein gemeinsames Projekt geboren. „allerart“ nennt sich das Bastel-Magazin, dass das kreative Duo geschaffen hat. Auf 64 Seiten – gegliedert in sieben Themenbereiche – sind zunächst sonderbare Titel wie Meraki, Sobremesa, Hygge, Wabi Sabi oder Lagom zu lesen. Was diese Wörter genau bedeuten, wird ausführlich erklärt und passend dazu werden Anleitungen gestaltet.