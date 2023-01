Den inneren Schweinehund überwinden

Fitnesstrainer Simon Mathis erklärte in "Vorarlberg LIVE", wie man trotz straffer Zeitpläne den Bauch loswerden kann.

"Das Konzept richtet sich in erster Linie an Menschen, die zum Beispiel durch einen Vollzeitjob wenig Zeit fürs Fitnessstudio haben", erklärt Mathis, der in den vergangenen vier Jahren mit seinem inzwischen elfköpfigen Team über 600 Kundinnen und Kunden betreut hat. "Unsere Ergebnisse sollen bleiben, auch nachdem die Kunden aufgehört haben mit uns zu arbeiten", sagt Mathis am Freitagabend im Gespräch mit Vorarlberg LIVE-Moderator Pascal Pletsch.