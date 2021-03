Den Horizont erweitern mit dem ESK-Freiwilligendienst

Am 23. März bietet das aha eine Online-Infostunde zum Freiwilligendienst des Europäischen Solidaritätskorps (ESK) an.

Vanessa Reischle, 20 Jahre, wohnt aktuell in einem kleinen, südfranzösischen Dorf in einer besonderen Lebensgemeinschaft. Seit September 2020 absolviert die junge Hörbranzerin einen ESK-Freiwilligendienst in einer Einrichtung für Menschen mit Beeinträchtigungen. Sie wohnt zusammen mit anderen Freiwilligen und den „Compagnons“ in einem Haus und verbringt den ganzen Tag mit ihnen. So gestalten sie gemeinsam den Alltag und erledigen am Nachmittag Garten- und Farmarbeit. „Die Tage sind lang und gerade anfangs war es schwierig, mit so wenig Freizeit umzugehen. Aber hier lernt man nicht nur super Französisch, sondern auch kochen, sich organisieren, Verantwortung übernehmen und vieles mehr“, erzählt Vanessa. Detaillierte Infos gibt es bei der Online-Infostunde zum ESK-Freiwilligendienst am 23. März, bei der Vanessa live aus Südfrankreich berichten wird.