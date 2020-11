Den ganzen Dezember für den guten Zweck laufen

Der traditionelle Silvesterlauf in Altach kann auch in diesem Jahr stattfinden – wenn auch in einer anderen Form.

Altach. Der Altacher Silvesterlauf zählt zu den beliebtesten Veranstaltungen der Region und erfuhr in den letzten Jahren einen starken Teilnehmerzuwachs. In diesem Jahr muss der Lauf aufgrund der Corona-Pandemie allerdings als virtuelles Rennen durchgeführt werden.

Jeder kann mitmachen

Dabei wird der Silvesterlauf allerdings in diesem Jahr nicht wie gewohnt als Eintagesveranstaltung durchgeführt, sondern den ganzen Dezember über als „virtueller“ Lauf. Jeder kann mitmachen und die Strecke an einem beliebigen Ort absolvieren. Ganz egal ob in Altach, Wien oder Paris – alle angemeldeten Teilnehmer erhalten nach ihrer Anmeldung einen Link für den Upload des selbstständig aufgezeichneten Trackings zugesandt. Zur Auswahl stehen der Kinderlauf über 500 Meter, der lange Lauf sowie der Staffelbewerb über 12 Kilometer, der kurze Lauf über 6 Kilometer, der Walkingbewerb über 3 Kilometer und der Kilometerlauf für Firmen und Vereine.

Ausgeschilderte Strecke im Schnabelholz