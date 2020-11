Den Füchsen zwei Punkte abgeluchst

Knapper 21:20-Auswärtssieg der Feldkircher Handballdamen bei den Füchsen

In der 9. Runde ging es für die Damen des HC Sparkasse BW Feldkirch nach Bruck zu den BT Füchsen. In einer zähen Partie konnten die Montfortstädterinnen mit einem 20:21 Sieg zwei wichtige Punkte mit ins Ländle holen.

Von Beginn an gestaltete sich das Spiel als schwierig. Nach einer Busfahrt ohne Pause fühlten sich die Damen im Kopf etwas leer und in den Beinen etwas schwer. Beides gemeinsam war an diesem Tag eine schwierige Kombination. Doch Schneider und Co. nahmen die Beine in die Hand und schafften es bis zur 14. Minute eine 4-Tore-Führung herauszuspielen. Geprägt war das Spiel von vielen technischen Fehlern und beiderseits guten Abwehrreihen. Die Vorarlbergerinnen merkten aber, dass noch ein hartes Stück Arbeit vor ihnen lag, denn die BT Füchse gaben nicht auf und kämpften sich bis zur Pause auf 10:12 heran.