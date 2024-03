Den Europäischen Spirit in die Schule gebracht

Mirjam Dondi von der Europäischen Kommission war zu Gast an der LBS Dornbirn 1.

Dornbirn. „Was bedeutet die EU für euch?“, lautete vergangene Woche die Eingangsfrage von Mirjam Dondi (Information and Communication officer bei der Europäischen Kommission) an die Schülerinnen und Schüler der LBS Dornbirn 1. Zahlreiche Antworten wie „Freiheit, Sicherheit, Solidarität, Frieden oder Vielfalt“, kamen in der sogenannten „Popcorn-Runde“ als Antwort retour an die Fragestellerin.

“Europa an deiner Schule – Back to School” ist ein Projekt, das seit 2009 vom Bundeskanzleramt in Kooperation mit der Ständigen Vertretung Österreichs bei der Europäischen Union, dem BMBWF, “Zentrum polis – Politik Lernen in der Schule” und der Europäischen Kommission umgesetzt wird. Ziel ist es die EU ins Klassenzimmer und den Schülerinnen und Schülern in Österreich den europäischen Gedanken näherzubringen. Dies gelang Dondi bei ihrem Besuch an der Landesberufsschule eindrücklich.

Die LBS 1 wurde im Dezember 2020 als erste Berufsschule in Vorarlberg als Botschafterschule des Europäischen Parlaments zertifiziert. „Mein Bruder Christoph Rinderer ist Seniorbotschafter an der LBS 1 und unterrichtet u.a. auch politische Bildung. Er hat mich heute eingeladen, und ich bin seinem Ruf gerne gefolgt, denn ich finde es sehr wichtig und sehe es als meine Aufgabe, EU-Informationen möglichst authentisch den Jugendlichen zu vermitteln“, so die 53-Jährige, die seit über 20 Jahren in Brüssel lebt und sich selbst als begeisterte Europäerin beschreibt. „Ich stelle meine große Europa-Expertise gerne zur Verfügung, vor allem, weil ich es heute mit Erstwählern zu tun habe und im Juni ja die nächste Europawahl – vielleicht sogar eine der wichtigsten – ansteht“, Dondi weiter.

Europäische Begeisterung vermittelt

Bei ihrem Vortrag berichtete sie weiters über ihre Tätigkeit bei der Europäischen Kommission und wie Entscheidungsprozesse bei der EU funktionieren. Im Mittelpunkt ihres Dornbirn-Besuchs standen dabei EU-Basics, die Europawahl, den Kampf gegen Desinformation und was jeder dazu beitragen kann. (cth)

VN-Heimat Umfrage: Wie hat dir der Vortrag von Miriam Dondi gefallen?

Jakob Jehli, 18 Jahre, Maurer-Lehrling aus Sulz:

Der Vortrag von Mirjam Dondi war für mich sehr informationsreich. Sie konnte uns Schüler gut zu den verschiedenen Themen miteinbeziehen. Unter anderem haben mir die Informationen über die Fake News sehr gut gefallen, da sie besonders für die jüngeren Zielgruppen sehr wichtig sind.

Lena Seiz, 17 Jahre, Maler-Lehrling aus Sibratsgfäll:

Ich fand den Vortrag wirklich interessant und informativ. Ich konnte mir einen guten Eindruck über das Geschehen im EU-Parlament machen. Außerdem war ich erstaunt, wie viele Vorteile wir durch die Mitgliedschaft bei der EU haben.

Anna Walser, 18 Jahre, Maler-Lehrling aus Braz: