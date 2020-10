Den eingeschlagen Weg fortsetzen

Micha Warth startete kürzlich in sein erstes Jahr als Direktor der neuen Mittelschule in Altach und konnte ein erstes positives Resümee ziehen.

VN HEIMAT: Ihr Einstand als Direktor der MS Altach war durch Corona etwas turbulent – konnten Sie sich trotzdem gut einarbeiten?

Warth: Ich durfte die Leitung der MS Altach am 1. März übernehmen, also kurz vor dem Lockdown. Die Wochen danach waren sehr speziell. Rückblickend kann ich sagen, dass ich sehr stolz auf das Lehrerteam und meine Sekretärin in Altach bin. Sie haben in dieser Zeit unglaublich flexibel und engagiert agiert. So konnten wir bereits vor den Osterferien unsere erste gemeinsame Lehrerkonferenz online abhalten und gemeinsame Vorgehensweisen besprechen. Es gab durchgehend einen Journaldienst und eine Betreuungsklasse in der Schule, sodass Eltern in systemrelevanten Berufen oder Eltern, die an ihre Belastbarkeitsgrenzen gestoßen sind, ihre Kinder bei uns unterbringen konnten. Dass ich so gut eingearbeitet mein Amt als Direktor beginnen konnte, verdanke ich zu einem ganz großen Teil meinem Vorgänger Edgar Natter und meinen zwei Stellvertreterinnen Angelika Thalmann und Barbara Thaler-Rützler.