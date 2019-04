Den Beschlingern „einheizen“

Neues Blockheizkraftwerk von Andreas Scherer kann 15 bis 20 Haushalte mit Heizenergie versorgen

Neben dem Blockheizkraftwerk, die sich in seinem Privathaus im Ortskern der Nenzinger Parzelle befindet, hat Andreas Scherer nun im Nahebereich des „Möbelhaus Frick“ eine Lagerhalle für Hackschnitzel gebaut. Künftig ist geplant, auch das Möbelhaus durch eine eigene Anlage zu beheizen. „Das erspart weitere 20.000 Liter Heizöl.“ Auf dem Dach der Lagerhalle ist zudem eine Photovoltaik-Anlage installiert. Das Nahwärmenetz ist ökologisch sehr sinnvoll. „Da es in Beschling kein Gasnetz gibt, haben viele Haushalte bislang mit Öl geheizt. Holz ist CO2-neutral und in Kombination mit der Stromnutzung ein sehr effizientes System“, berichtet Andreas Scherer, der im Hauptberuf als Forstbetriebsleiter der Stadt Dornbirn tätig ist. „Außerdem haben wir den Wald vor der Haustüre.“ Gerade die Tatsache der Verstromung mache das System auch wirtschaftlich interessant für die Konsumenten. Die Abrechnung erfolgt übrigens ganz einfach – ähnlich wie beim herkömmlichen Stromzähler – der Konsument zahlt nur die Energie, die er auch nutzt. „Bei Neubauten braucht es so auch keinen eigenen Heizkeller“, spricht Andreas Scherer einen weiteren Vorteil an. Um den Strom ins öffentliche Netz einspeisen zu können, fehlt momentan noch die Bewilligung der Ökostrom-Abwicklungsstelle, hier rechnet Andreas Scherer mit einer Zusage bis Jahresanfang 2020. Bleibt die Frage, was passiert, wenn das Blockheizkraftwerk einmal ausfällt. „Dann gibt es ein doppeltes Sicherheitssystem – mit einer Hackschnitzelheizung und wenn alle Stricke reißen durch Heizöl“, erklärt der 42-jährige Beschlinger und ergänzt lachend „Ich friere nämlich selbst nicht gerne.“