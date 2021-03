Den Ball haben die Kinder am meisten vermisst

FCD-Trainer Aydin Akdeniz und seine U8 freuen sich auf das Restart-Fußballtraining.

Die vergangenen Monate waren für Aydin Akdeniz eine besondere Herausforderung, gleich in „dreifacher Form“. Der 39-jährige ist nicht nur Fußballtrainer, sondern auch zweifacher Papa und Lehrer an der Polytechnischen Schule in Dornbirn. „Unsere Kinder besuchen die jahrgangsdurchmischte Montessori-Klasse der VS-Kirchdorf in Lustenau. Für unsere neunjährige Tochter Jülide war das Homeschooling nichts Neues – sie geht in die dritte Klasse, aber unser Sohn Ergün ist Erstklässler und so musste er das Lesen und Schreiben z.T. zu Hause lernen bzw. festigen. An dieser Stelle möchte ich das Engagement der Lehrpersonen dieser Klasse hervorheben. Sie waren stets für die Kinder da und haben sie hervorragend durch den Lockdown gebracht“, bedankt sich Akdeniz. Auch für seine Schüler am Poly war das Schuljahr äußerst schwierig. „Da unsere Schule sehr praxisorientiert ist und wir im Normalfall sehr viele Betriebe besuchen gehen, mussten wir heuer besonders kreativ sein. So haben wir Betriebe via Videokonferenzen vorgestellt, wodurch die Schüler wenigstens ein bisschen ein Gefühl für den Betrieb bekommen konnten. In einigen Branchen – vor allem in der Industrie – war das Schnuppern weiterhin möglich, jedoch mussten wir den Schülern des Fachbereichs Tourismus besonders unter die Arme greifen“, schildert der engagierte Lehrer.