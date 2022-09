Demo gegen Teuerung, Femizide und die Grüne Jugend

Heute bei Vorrlberg Live: ÖGB-Vorsitzender Reinhard Stemmer, Autorin und Journalistin Rebekka Moser und Jungpolitikerin Clara Riedmann (Grüne).

Die Teuerung setzt den Menschen immer mehr zu. Die Inflation liegt derzeit auf ein Rekordhoch von über neun Prozent. Der Gewerkschaftsbund fordert deshalb preissenkende Maßnahmen und organisiert am Samstag in ganz Österreich Demonstrationen - auch in Vorarlberg. Die Forderung lautet "Preise runter!". Darüber reden wir heute mit Reinhard Stemmer, ÖGB Vorsitzender in Vorarlberg.