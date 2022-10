Demenz künstlerisch in den Mittelpunkt gestellt

Die Produktion Zooming in on Loss setzt sich auf ganz besondere Art mit dem Thema Verlust auseinander.

Nächste Woche steht der Spielboden ganz im Zeichen von Tanz und Demenz.

Dornbirn. Ab nächstem Mittwoch dreht sich am Spielboden Dornbirn alles um zeitgenössische Performance und Demenz. Auf dem Programm steht an vier Tagen das „tanz ist surpises“ Festival. Neben der belgischen Choreographin Ann Van den Broek wird auch Dr. Albert Lingg zu Gast sein. „Der Bogen ist ein weiter, das Thema spannend und die Umsetzung außergewöhnlich“, verspricht Michael Fritz vom Spielboden-Team.

Österreichpremiere

Die Gäste dürfen sich mit dem Besuch von Ann Van den Broek im „tanz ist-Jahr“ auf eine weitere Österreichpremiere freuen. Die Choreografin präsentiert „Zooming in on Loss“ und greift damit ein immer wichtiger werdendes Thema auf: die Demenz. In dieser alle Bereiche der Kunst umfassenden Produktion der Trilogie „The Memory Loss Collection“ bringt die preisgekrönte belgische Choreografin mit ihrer Tanzkompanie WArd/waRD drei Darstellerinnen und Darsteller aus Tanz, Schauspiel und Musik gemeinsam auf die Bühne. Begleitet werden die Vorstellungen von einem informativen Rahmenprogramm (Filme, Vorträge, Diskussion) zum Thema Demenz.

Den Auftakt machen am Mittwoch und Donnerstag die drei Produktionen rund um „Zooming in on Loss“, bei denen der innere Kampf und der Verlust an sich fokussiert werden. Musik und Geräusche spielen dabei eine wichtige Rolle und die drei Darsteller gestalten den Sound live, indem sie ihre Stimme und Effektpedale verwenden.

Am Freitag, 4. November trifft Kunst dann auf Gesundheit. Um die positiven Wirkungsweisen von Kunst und Kultur auf die Gesundheit und das Wohlbefinden von Menschen zu kommunizieren, geht das Arts for Health Austria-Team mit der gleichnamigen Soiree auf Tournee durch alle Bundesländer und Südtirol. Die Veranstaltungsreihe soll das Bewusstsein für die Rolle von Kunst und Kultur für die Gesundheit und das Wohlbefinden steigern und wird in Kooperation mit Veranstaltungspartnern aus dem Kunst- und Kulturbereich realisiert, um das Thema einem breiteren Publikum zu präsentieren. Parallel dazu läuft die Kinoversion der erfolgreichen Performance „Memory Loss“ von Ann Van den Broek im Spielboden-Kino und tags darauf (Samstag, 5. November ab 19.30 Uhr) der Oscar-prämierte (Hauptdarsteller Anthony Hopkins) Film „The father“. Im Anschluss an den Film steht ein Experte für Fragen rund um das Thema Demenz zur Verfügung.

Spannende Foto-Ausstellung

Jeweils ab einer Stunde vor Veranstaltungsbeginn gibt es an allen Tagen in der Spielboden Galerie die Möglichkeit die Ausstellung „Alles geht so schnell“ zu besuchen. Im Frühjahr 2017 wanderten zwei robuste Kameras durch die Hände von zehn Männern und sieben Frauen, die nichts gemeinsam haben, außer dass sie alle an Demenz erkrankt sind. Anlässlich des Weltalzheimertages 2017 waren die Fotos, die diese sehr unterschiedlichen Menschen von ihrem Alltag gemacht haben, erstmals in einer Ausstellung zu sehen. Nächste Woche nun auch an vier Tagen am Dornbirner Spielboden. (cth)

Veranstaltungshinweis:

tanz ist suprises – zum Thema Demenz

2. bis 5. November 2022, Spielboden Dornbirn

Programmübersicht:

2. & 3.11., 20.30 Uhr: Ann Van den Broek (NL/BE) – WArd/waRD: Zooming in on Loss, Performance

4.11., 18 Uhr: Arts for Health Austria – Kunst trifft Gesundheit, Soiree

4.11., 19.30 Uhr: Memory Loss Inside, Film

5.11.: The Father, Film mit Impulsvortrag und Diskussion zum Thema Demenz