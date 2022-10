Demenz: Eine Krankheit verstehen

„Verstehst du mich?“ so war der Titel eines Vortrages im Rahmen der AG „Guat alt wära im Muntafu“ in Schruns mit Jutta Unger, Hausleiterin des Pflegeheims St. Josef.

Praxisnah und lebendig schilderte Jutta Unger in ihrem Vortrag über Demenz, wie die Krankheit nicht nur für die Betroffenen schwerwiegende Folgen hat, sondern für das gesamte Umfeld. Nach einem kurzen theoretischen Einblick über die Erkrankung erzählte die Haus- und Pflegedienstleiterin des Pflegeheims St. Josef in Schruns von ihren reichhaltigen Erfahrungen. „Wichtig ist im Umgang mit demenzerkrankten Menschen, dass sie ernst genommen werden und ihre Realität anerkannt und akzeptiert wird“, so die Fachfrau. „Es hilft niemanden, ständig etwas richtigzustellen und demenzerkrankten Menschen zu widersprechen.“

„Das Thema „Demenz“ bewegt“, so Caritas-Mitarbeiter Thomas Hebenstreit, der den Vortrag organisierte. Und so plant er fürs nächste Frühjahr bereits eine Fortführung. Die Initiative „Guat alt wära im Muntafu“ bietet voraussichtlich im März 2023 wieder einen Vortrag zum Thema „Demenz“ an. „Dann wird auf das Thema aus der Sicht eines Gerontopsychiaters näher eingegangen“, so Thomas Hebenstreit abschließend.