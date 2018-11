Dementen Selbstachtung erhalten

Wenn sich der „Irrgarten häuft“: Demenzkranken im Alltag mit Würde begegnen

FELDKIRCH Unter dem Stichwort „… es häuft sich in mir der Irrgarten an“ lud die Aktion Demenz zu einer Lesung mit Gespräch zum Thema „Demenz“ in die Bibliothek Gisingen ein. Mit Norbert Schnetzer und Armin Weber konnten zwei besondere Referenten gewonnen werden, die über ihre Erfahrungen im familiären Umfeld berichten konnten.

Dipl. Psych. Norbert Schnetzer aus Sulz ist nicht nur Vorsitzender der Aktion Demenz, sondern auch Gesundheits- und Krankenpfleger und ebenso pflegender Angehöriger. Anfangs erklärte er, dass Demenz typischerweise am häufigsten ab 75 Jahren auftrete. Armin Weber aus Sulz ist sowohl Busunternehmer, Schauspieler (u.a. „TheaterMobil“) als auch pflegender Angehöriger seiner demenzkranken Mutter. Weber sprach Klartext: „Demenz ist eine grausame Krankheit. Sie nimmt das Schönste: Die Erinnerung.“ Die Herausforderung, den Umgang mit Demenz im Alltag zu meistern, beschrieb er anhand von Beispielen und Anekdoten aus eigener Erfahrung und gab praktische Tipps.

Demente Menschen sollten immer von vorne mit Blickkontakt angesprochen werden, so Weber. Besonders wichtig im Umgang mit Demenz seien Rituale, die dem Erkrankten Halt und Sicherheit vermitteln. Als Erinnerungshilfe beispielsweise beim Einkauf könnten auch Bilder, eine Pinnwand mit Merkzetteln oder Kontrolllisten an der Haustür dienen. Wichtig für Angehörige sei, sich Hilfe zu holen, zum Beispiel mit Diensten der „Mohi“. Aus philosophischer Sicht hob Weber hervor: „Auch der Demenzkranke hat eine Würde, die sich nicht am Nutzen misst sowie ein Recht auf Selbstbestimmung und Teilhabe.“