Dem Ziel Platz vier ein großes Stück näher kommen

Am Samstag um 17 Uhr trifft HC Sparkasse BW Feldkirch auswärts auf neutralem Boden in der Südstadt auf die Perchtoldsdorf Devils.

Zwei Spiele gegen die gleiche Mannschaft binnen einer Woche – das ist eine ungewöhnliche Situation für alle Beteiligten. Und dann findet das Spiel auch noch auf neutralem Boden in der Südstadt (Heimstätte Hypo NÖ) statt. Die Feldkircherinnen haben sich im Hinspiel letzte Woche nicht mit Ruhm bekleckert und konnten einen knappen 32:31 Sieg einfahren, wobei das Siegestor erst in der letzten Minute fiel und der letzte Wurf der Gäste an der Stange landete.