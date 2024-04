Dem Thema Sterben einen Raum geben

Was haben die zarten Pflänzchen, die beim Setzlings-Markt in Feldkirch am Samstag, 20. April, von 10 bis 15 Uhr verkauft werden, und die Hospizarbeit gemeinsam? Es geht immer um das Leben. Für Hospiz Vorarlberg ein guter Grund, beim Setzlings-Markt dabei zu sein.

Hospiz Vorarlberg feiert dieses Jahr das 30-jährige Bestehen. Anlässlich dieses Jubiläums veranstaltet das Hospiz-Team am 20. April 2024 einen Aktionstag, bei dem unter anderem über die Tätigkeiten von Hospiz Vorarlberg informiert wird. „Was ist Hospiz Vorarlberg, an wen richten sich die Angebote und was machen ehrenamtliche Hospizbegleiter*innen? Diese und weitere Fragen wollen wir beim Aktionstag beantworten“, sagt Konrad Bönig, Koordinator des Hospizteams Feldkirch. Seit der Gründung im Jahr 1984 ist es für Hospiz Vorarlberg ein großes Anliegen, einen offenen Umgang mit den Themen Sterben, Tod und Trauer zu forcieren. „Wir wollen dazu beitragen, dass Hemmschwellen abgebaut werden“, betont Konrad Bönig. Beim Aktionstag werden deshalb ehrenamtliche Hospizbegleiter*innen Interessierten für Gespräche zur Verfügung stehen.

Es darf gelacht werden

Genauso wie Freude, Spaß und Humor im Hospiz ihren Platz haben, so soll dies auch beim Aktionstag nicht zu kurz kommen. Um das zu unterstreichen, werden zur Verköstigung selbstgebackene Smiley-Kekse angeboten. Für die musikalische Umrahmung der Veranstaltung werden Schüler*innen der Musikschule Walgau sorgen.

30 Jahre Hospiz Vorarlberg

Die Anfänge der Hospizarbeit in Vorarlberg gehen auf das Jahr 1984 zurück. Damals fand der erste Lehrgang „Kranken- und Sterbebegleitung“, eine Kooperation der Diözese Feldkirch mit dem IfS und dem Krankenhaus Bregenz, statt. In der Folge entstanden Hospizteams in allen Krankenhäusern des Landes. Das „Hospiz am See“ in Bregenz, als letztes Zuhause für Menschen mit einer unheilbaren Krankheit, gibt es seit mittlerweile sechs Jahren.