Dem Tabellenführer bot man Paroli

Feldkirchs Handballdamen verlieren gegen Atzgersdorf mit vier Toren Differenz

Nach dem schweren Spiel am Vortag gegen Wiener Neustadt (22:22) hatten sich die Feldkircher Handball-Damen um Kapitänin Elisabeth Schneider eine deutliche Leistungssteigerung vorgenommen. Feldkirch kam gut ins Spiel und die 5:1 Abwehr stand. Kam doch ein Ball des wurfgewaltigen Rückraums von Atzgersdorf aufs Tor, entschärfte ihn die sehr gut aufgelegte Katja Rauter. Nach 15 Minuten stand es folgerichtig 6:4 für die Montfortstädterinnen. Erst in der 25. Minute schaffte es Atzgersdorf in Führung zu gehen und einen 2 Tore Vorsprung mit in die Halbzeitpause zum 10:12 zu nehmen.