Dem Pokalsieg ganz nahe

Indians starten mit zwei Siegen in der Best-of-seven-Finalserie in Wien.

Dornbirn. Besser hätte das Team von Coach Rusty Thompson nicht in die Serie starten können. Mit zwei Siegen (6-1 und 9-2) auswärts in Wien ist ein Grundstein für das große Ziel „Meisterpokal“ gelegt. Ryan Rupp und Michael Jäger im ersten sowie Rusty Thompson im zweiten Spiel hatten die Metrostars Offensive an diesem Tag in fast jedem Inning unter Kontrolle und gaben insgesamt nur drei Runs in zwei Spielen ab. Ganz anders präsentierte sich die Offensive der Indians. Von Beginn an wurde Druck auf die Metrostars Pitcher ausgeübt und auch wenn es im ersten Spiel ein wenig bis zum ersten Run dauerte, so hatten die Wiener Pitcher oft ihre liebe Mühe. Ein Homerun von Riley MacDonald und ein Homerun von Joachim Frick im zweiten Spiel sorgte jeweils für die Vorentscheidung. Ausgezeichnetes Pitching und eine Offensive die laufend Druck auf die Pitcher der Wiener ausgeübt hatte, machten am Ende des Tages den Unterschied.