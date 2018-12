Dem Nikolaus ein Ohrenschmaus

Etwa 200 Gäste auf dem Nikolausnachmittag der Jungmusik im Haus der Begegnung

„Die Tage sind verronnen, schon hat wieder der Advent begonnen“, waren die Worte des Nikolaus, der zur Überraschung der Kinder ins Haus der Begegnung herbeieilte. Gemeinsam mit Knecht Ruprecht war er vom filigranen Spiel der Kinder sehr begeistert. So wurden an alle brav musizierenden Kinder die begehrten Nikolaussäckchen verteilt. Auch der Nikolaus wurde von der Jungmusik mit einem Weihnachtspunsch beschenkt.

Jugendreferentin Sandra Pfister blickte zurück auf die Anfänge der Nikolausfeier im Musikheim, welches schon bald zu klein wurde, um alle Gäste aufzunehmen. Daher richtete sie Dank an die Pfarre Frastanz für die Bereitstellung des Haus der Begegnung. Derzeit spielen in der Jungmusik Frastanz unter der Leitung von Julia Erath 45 Kinder. Zusätzlich gibt es die Minimusik für die jüngsten Mitglieder, in der sechs Kinder spielen. Die musikalische Leitung der „Minis“ teilen sich derzeit Veronika Merz und David Müller. Obmann Johannes Decker bedankte sich bei allen Jungmusikanten und ihrer musikalischen Leitung. HE