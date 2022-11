Dem Maikäfer zum Mond hinterher

Lainspielgruppen Kids aus Göfis zeigten viel Talent bei „Peterchens Mondfahrt“.

Neuinteressierte Kinder, welche Spaß am Theaterspielen haben oder es einfach einmal ausprobieren möchten, sind herzlich eingeladen sich bei Jutta Hammerer zu melden oder einfach an einem Mittwoch, ab 17.00 Uhr ins Probenlokal im alten Gemeindeamt in Göfis zu kommen. Mindestens zwei Theateraufführungen im Jahr, sowie der “ganz besondere Adventnachmittag”, welchen wir alljährlich im Dezember veranstalten bieten den jungen Schauspielern die Möglichkeit zu zeigen, was sie gelernt haben. Außerdem veranstalten wir Workshops am Bodensee und wöchentliche Trainingsstunden im Probenlokal im Dachboden des alten Gemeindeamtes in Göfis, wo wir Sprech- und Atemübungen machen, Pantomime spielen sowie Improtheater üben. Diese Theaterstunden machen den Kindern großen Spaß und sie sind begeistert bei der Sache.