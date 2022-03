Dem Leben einen Sinn geben

Die Katholische Kirche Dornbirn lädt zum spannenden Vortrag.

Dornbirn. Kaum ein anderes Lebensthema ist so belastend, wie das Gefühl, dass das eigene Leben keinen Sinn hat. Woran wir uns orientieren können, wenn es um die Antwort auf die Frage geht, was dazu beiträgt, dass wir das eigene Leben als erfüllt erleben können, ist Thema eines Vortrages mit Referentin Katharina Cemings, zu dem die Katholische Kirche am 19. April 2022 einlädt. An diesem Abend werden Ideen aus der Philosophie, Religion und Psychologie thematisiert.