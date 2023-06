Dem Klima auf der Spur

Im Rahmen der Vorarlberger Umweltwoche bietet das aha eine Klima-Rallye an.

Die Klima-Rallye führt an verschiedene Orte in Dornbirn: Bei jeder Station wartet eine Aufgabe auf die Jugendlichen. Sind alle Stationen besucht und alle Aufgaben erfüllt gibt es aha plus Points. Diese können die Jugendlichen passend zur Umweltwoche eintauschen gegen nachhaltige Rewards wie Öko-Strohhalme aus Glas oder wiederverwendbare Stoffbeutel für Obst und Gemüse. Sie können die Punkte aber auch spenden für eine Baumpflanzaktion, den Naturschutzbund Vorarlberg oder nachhaltige Landwirtschaft in Ostafrika. Alle Infos dazu findet man unter www.aha.or.at/plus/rewards/.