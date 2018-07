Dem Himmel so nah

"Betreutes Reisen" führte die Teilnehmer in den Nenzinger Himmel

Beim Ausflug in den Nenzinger Himmel zeigte sich schon die Fahrt durch das Gamperdonatal mit den vielen Kurven und Tunnels als äußerst imposant. Im Nenzinger Himmel angekommen stand dann ein Besuch in der Sennerei sowie in der Kapelle auf dem Programm. Wegen kräftigem Regenschauer fielen diese Besuche leider für die meist älteren Bergfreunde regelrecht ins Wasser. Dafür verwöhnte der „Himmellwirt“ die Senioren kulinarisch, und Reiseleiter Reinhard Decker erzählte Geschichte rund um den Himmel. Nach dem Kaffeeplausch hieß es dann um 16 Uhr Abschied nehmen, und die Ausflügler traten gestärkt an Leib und Seele die Heimreise an.