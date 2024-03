Dem Glück auf die Spur

Im WirkRaum werden Kinderbilder zum Thema Glücklichsein gezeigt.

Dornbirn. Im WirkRaum in Dornbirn werden derzeit über 400 Zeichnungen von Kindern im Alter von 5 bis 10 Jahren ausgestellt, die Antworten auf die Frage „Was brauchen Kinder zum Glücklichsein?“ geben. Von „Deifjen“, der Katze, über Freunde und Familie bis hin zu anderen bunten Antworten – die Zeichnungen bieten einen Einblick in die Gedankenwelt der jungen Generation.

Mit dem Themenschwerpunkt „Kinderräume“ ermöglicht der WirkRaum den Kindern, über das Wertvollste im Leben nachzudenken und ihre Bedürfnisse auszudrücken. „Freiräume und Kinderräume machen Kinder stark. Sie lernen durch Spielen sich auszuprobieren und gewinnen Vertrauen in ihre Fähigkeiten. Die Kinderrechte spielen dabei eine große Rolle“, so die Projektkoordinatorin für die Kinder- und Jugendbotschafter für die UN-Kinderrechte, Nico Kantner.

Besonders erfreulich ist die Beteiligung von Kindern aus Äthiopien und der Ukraine, die durch das Projekt PROCS und regelmäßige Treffen im WirkRaum ihre Beiträge zur Ausstellung beisteuerten. Anja Mittelberger, Jugendbotschafterin und mit Antonella Oyhenart Betreuerin der Aktion, betont wie wichtig es ist, auch auf die Situation von Kindern in Krisensituationen aufmerksam zu machen.

Die Ausstellung im WirkRaum ist ein Aufruf zur aktiven Mitgestaltung von Entfaltungsräumen für Kinder und lädt Besucher ein, sich mit den Gedanken und Bedürfnissen der jungen Generation auseinanderzusetzen. Sie zeigt, wie wichtig es ist, Kindern zuzuhören und ihre Rechte zu respektieren. Interessierte können die Ausstellung von Montag bis Freitag von 8.30 bis 12 Uhr und am Montag und Donnerstag von 13.30 bis 17 Uhr besuchen. Für Schulklassen werden begleitende Workshops angeboten. Zudem gibt es Vorleseaktionen zu den Kinderrechten für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren. Anfragen sind per E-Mail an wirkraum@caritas.at oder telefonisch unter 0676 884205065 möglich.