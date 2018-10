Dem Bahnhof folgt der Vorplatz

Rankweil will bis Mitte 2019 das Gelände um den Bahnhof finalisieren

Rankweil. Es war durchaus ein langer Weg. Ersten Überlegungen und Vertragsverhandlungen zwischen Bund, Land, ÖBB und der Gemeinde, die schon in das Jahr 2002 zurückreichen, folgten die ersten Vorarbeiten 2014, der eigentliche Baustart 2015, nun sind aber die Arbeiten am neuen Rankweiler Bahnhof nahezu fertiggestellt. Was noch fehlt sind die Gestaltungsarbeiten am Vorplatz und beim neuen Busterminal. Im Hintergrund liefen in letzter Zeit Verhandlungen vor allem mit den direkten Anrainern um auch mit diesem Projekt möglichst bald starten zu können. Da diese Verhandlungen vor rund zwei Wochen erfolgreich abgeschlossen werden konnten und parallel auch alle anderen Planungen gelaufen sind, startet die Umsetzung bereits Ende Oktober bzw. Anfang November, wie der zuständige Gemeinderat Christoph Metzler im Rahmen einer Bürgerinformationsveranstaltung bestätigte. Weitere Experten vor Ort waren Jürgen Lampert bzw. Lukas Ess von den Planungsbüros Besch& Partner sowie M+G Ingenieure, Verena Steidl vom Vorarlberger Verkehrsverbund, Jens Stritzel vom zuständigen Gemeindeausschuss sowie Baumexperte Christoph Ölz. Neben den Plänen wurden der Bevölkerung auch die konkreten Zahlen präsentiert. So sind derzeit rund 1,1 Millionen Euro budgetiert, wobei nach Abzug von Förderungen von ÖBB und Land, der Marktgemeinde Rankweil ein Kostenanteil von geplant 650.00 Euro verbleiben wird. Die Bauarbeiten sollen zügig umgesetzt werden, denn die Zeit drängt. Im kommenden Juli gastiert die Weltgymnaestrada in Vorarlberg, laut Metzler will man davor mit dem Vorhaben fertig sein.