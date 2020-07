Dem Amphitheater wird neues Leben eingehaucht

Bei „Sommer im Park“ wartet auf die Besucher im Kulturhauspark an zwei Wochenenden ein buntes Programm.

Das Amphitheater im Dornbirner Kulturhauspark wird dabei an zwei Wochenenden zur Schaustätte von elf Kleinveranstaltungen. Von Livemusik, Poetry Slam, Kabarett, Kinderprogramm bis hin zu einem außergewöhnlichen Ambiente wird bei „Sommer im Park“ viel geboten. Gestartet wird am kommenden Wochenende, 17. und 18. Juli, mit Clown Pompo, einem unterhaltsamen Kabarett und dem Jazzseminar on Stage am Freitag, sowie dem Jazzbrunch, Clown Pompo und Livemusik von gab&gal am Samstag. Den Künstlern wird dabei in einem abgesperrten Bereich mit fixierten Sitzplätzen eine Bühne geboten und das Amphitheater im Kulturhauspark wird kurzerhand zur Eventlocation umgewandelt.