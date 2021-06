Delta-Variante und mehr Arbeitsplätze in Lauterach

Gesundheitsminister Dr. Wolfgang Mückstein (die Grünen) und Geschäftfsührer der i+R Gruppe Reinhard Schertler zu Gast in "Vorarlberg LIVE".

Der Grüne Pass, Impfungen bei Kindern, aktuelle Corona-Zahlen und die Delta-Variante – für den Gesundheitsminister Dr. Wolfgang Mückstein (Grünen) gibt es viel zu tun. Dabei ist er ja "nebenbei" auch Bundesminister für Soziales, Pflege und Konsumentenschutz. Welche Themen den Gesundheitsminister gerade am meisten beschäftigen, erzählt er heute um 17 Uhr Gerold Riedmann in "Vorarlberg LIVE".

Die i+R Gruppe konnten, trotz Pandemie, im Geschäftsjahr 2020/2021 einen Rekordumsatz verzeichnen. Nun sollen am Hauptsitz in Lauterach 100 neue Arbeitsplätze für bestehende und neue Mitarbeiter entstehen, als auch eine erste eigene Lehrwerkstätte für Bau-Lehrberufe. Mehr dazu erklärt Reinhard Schertler, Geschäftsführer der i+R Gruppe heute in "Vorarlberg LIVE".