VN-Heimat Kinderseite: SchneekugelnDie selbstgemachten Schneekugeln zaubern Winterstimmung in die Vorweihnachtszeit.

Auch die Kinder der VS Leopold sind in diesen Tagen eifrig in ihrer Bastelstube für den schuleigenen Adventbasar im Einsatz. Die 4b hat sich für dekorative „Schneekugeln“ entschieden, die sich perfekt eignen, um schon einmal den Winter einfach ins Haus zu holen, oder den Weihnachtsbaum originell zu schmücken. Mit dem Verkauf der Schneekugeln möchten sich die Schüler ihre Vorarlbergwoche am Ende des Schuljahres finanzieren. Deshalb wird in der 4b-Weihnachtswerkstatt gerade ganz intensiv „gekugelt“.