Dekobasar mit Mehrwert

Verein „Stern der Hoffnung“ organisiert diesen Samstag einen Basar in der „Artenne“

In der „Artenne“ in der Nenzinger Kirchgasse 6 hat der Advent schon jetzt Einzug gehalten. Warum? Das Team des Vereins „Stern der Hoffnung“ rund um Susanne Seeberger organisieren diesen Samstag, von 18 bis 18 Uhr einen Basar mit gebrauchten, sehr gut erhaltenen Deko-Artikeln. „Über eine Freundin habe ich vor einigen Jahren erfahren, dass ein Hotel die Weihnachtsdeko abgibt und dabei entstand die Idee eines Basars für den guten Zweck“, erklärt Elisabeth Marte. „Nachdem der erste Basar sehr erfolgreich war, haben wir bei weiteren Hotels in Lech angefragt und bekamen dabei viele tolle Spenden zur Verfügung gestellt. Wer das Besondere sucht, ist bei uns absolut richtig.“ Mit tatkräftiger Hilfe zweier weiterer Vereinsmitglieder des Vereins „Stern der Hoffnung“ – Sonja und Maria Maier – wurden diese jetzt im rustikalen Ambiente der „Artenne“ entsprechend dekoriert und warten am Samstag auf zahlreiche Käuferinnen und Käufer. So warten neben außergewöhnlicher Advent- und Weihnachtsdeko beispielsweise auch besondere Leuchten und Bilder auf neue Besitzer. In der „Artenne“ seien sie mit offenen Armen empfangen worden, richten die Damen ihren Dank an die Besitzerfamilie Schlatter aus. „Für den kleinen Hunger zwischendurch gibt es Snacks und Kuchen“, macht Susanne Seeberger Werbung in eigener Sache. Oder besser gesagt ist die Werbung ganz uneigennützig, denn: „Der Erlös kommt den Projekten des Vereins zugute.“