Defektes einfach und kostengünstig reparieren

Bludenz. Am Freitag, 28. September, findet in Bludenz das erste Repair Café statt. Im Carla Store in der Klarenbrunnstraße können dabei defekte Haushaltskleingeräte mit der Unterstützung von fachkundigen Handwerkern repariert werden.

Oftmals es ist es nur ein kleine Reparatur, die einem vermeintlich kaputten Gegenstand zu einem zweiten Leben verhelfen kann. Leider fehlt jedoch oftmals das notwendige Wissen oder auch die Zeit, um die kleinen Defekte selbst zu beheben und die Geräte landen daher im Abfall. Um diese meist unnötige Abfallproduktion zu vermeiden, gibt es in Bludenz künftig einmal im Monat ein Repair Café. Immer am letzten Freitag im Monat können hier kleine, scheinbar kaputte Haushaltsgegenstände vorbeigebracht werden. Vor Ort stehen dann fachkundige ehrenamtliche Helfer mit Rat und Tat zur Seite, um die defekten oder auch lieb gewonnenen Elektrogeräte gemeinsam wieder zum Laufen zu bringen. „Jedes reparierte Gerät leistet einen wichtigen Beitrag zur Abfallvermeidung und zum Schutz unserer Umwelt. Das Repair Café soll aber nicht nur den Umweltgedanken weitertragen, sondern auch eine Plattform zum regelmäßigen Austausch bieten. Menschen, denen das Thema Umwelt am Herzen liegt, sollen hier zusammenkommen können“, so Karl Thaler, Umweltbeauftragter der Stadt Bludenz.

Das erste Repair Café findet am Freitag, 28. September, von 13-16.30 Uhr im Carla Store in der Klarenbrunnstraße 46 statt. Repariert werden defekte Elekrogeräte, die von einer Person getragen weden können (keine Waschmaschinen oder ähnliches). Das Reparaturcafé findet in weiterer Folge immer am letzten Freitag im Montag statt. Ausgenommen an Feiertagen.

Repair Café – Eröffnung

Freitag, 28. September, 13-16.30 Uhr

Carla Store, Klarenbrunnstraße 46

Nächsten Termine: