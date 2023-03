Debatte zu Cannabis als Medizin

Abgabe von Cannabis über Apotheken bislang nicht vorgesehen

In Österreich ist die Produktion von Cannabis für die Medizin im Monopol der AGES, die Möglichkeiten dessen Nutzung für Medikamente zur Behandlung von Multipler Skerose oder als Begleitung zu Schmerztherapien ist im Vergleich zu Nationen wie Deutschland stark begrenzt. Und eine Abgabe von Cannabis über die Apotheken ist bislang nicht vorgesehen in Österreich. In Götzis debattierten Politiker und Betroffene die Zukunft von medizinischen Cannabis in Österreich.