Debatte um Wälderhalle geht weiter

Die Debatten rund um den Bau der Wälderhalle reißen nicht ab. Eine Initiative kritisiert die Andelsbucher Gemeindevertretung scharf.

Wie bereits berichtet, soll in Andelsbuch-Bersbuch schon bald eine kreisförmige Eishockeyhalle für 1.800 Besucher entstehen. In dem Gebäude soll auch eine Diskothek und ein Restaurationsbetrieb Platz finden. Über den Standort der Halle wurde zuvor jahrzehntelang diskutiert. 2019 wurden konkrete Pläne präsentiert und mittlerweile ist so gut wie alles auf Schiene.