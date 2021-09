Debatte um Ibiza-Ausschuss - Nationalrat live ab 9 Uhr

Live ab 9 Uhr: Die Nachlese des Ibiza-Untersuchungsausschuss ist dominantes Thema zum Wiederauftakt des Nationalrats am Mittwoch.

Größter Beschluss ist jener zum Comeback der Sonderbetreuungszeit, die "Aktuellen Stunden" drehen sich um Asyl und Standort. Wenige Tage vor der Oberösterreich-Wahl zu erwarten ist eine "Dringliche Anfrage". Als erste wären die NEOS am Zug.

In der "Aktuellen Europastunde" wird auf Antrag der ÖVP über das Thema "In herausfordernden Zeiten: Die beste Standortpolitik Europa und Österreich" debattiert.

Mit der Debatte über den Bericht zum Untersuchungsausschuss zu Ibiza- und Casinos-Affäre wird die Arbeit des Gremiums nun endgültig abgeschlossen. Verfahrensrichter Wolfgang Pöschl hatte in seinem Bericht vor allem in Sachen Casinos herbe Kritik geübt und ein gegenseitiges Abhängigkeitsverhältnis zwischen damaligen Bundesvertretern und dem Novomatic-Konzern geortet. Postenbesetzungen im Gegenzug für Vereinsspenden (im Umfeld der FPÖ) seien nur im Fall des Immobilienunternehmers Siegfried Stieglitz nachweisbar gewesen. In der Schredder-Causa sieht Pöschl keine Anhaltspunkte, dass ein Mitarbeiter im Kanzleramt Beweismittel vernichtet haben könnte. Im Justizstreit konstatiert er den Beteiligten nicht viel mehr als ein zerrüttetes Verhältnis.