Debakel für die Bulldogs in Innsbruck

Der Dornbirner EC kassierte im Westderby gegen die Innsbrucker Haie eine klare 6:1-Pleite.

Das Spiel selbst begann aber denkbar schlecht: Nachdem Boivin bereits nach 33 Sekunden auf 1:0 für Innsbruck stellte, erhöhte Lattner nach fünf Minuten bereits auf 2:0. Nachdem in Überzahl der Anschluss verpasst wurde, sorgte Thörnberg in der 14. Minute auf 3:0. Das war auch der Spielstand nach dem ersten Drittel, welches aufgrund eines Problems mit dem Eis zwei Minuten früher beendet wurde.

Dornbirn hat weiterhin keine Chance

Auch im zweiten Drittel trafen zunächst nur die Hausherren aus Innsbruck. In der 25. Minute erhöhte Spurgeon auf 4:0, in der 31. Minute sorgte Herbert mit dem 5:0 bereits für die endgültige Entscheidung. Daran änderte auch das 5:1 durch Vainonen nichts. Mit diesem klaren Rückstand ging es in die zweite Pause.

Das letzte Drittel war nicht wirklich mehr als ein Schaulaufen beider Mannschaften. Die Bulldogs hatten nicht wirklich die Möglichkeiten, das Spiel noch einmal spannend zu machen, die Innsbrucker mussten nicht mehr bis an ihre Grenzen gehen. Dennoch machte Sedivy in der 50. Minute das halbe Duzend voll und stellte den 6:1-Endstand her. Nach zwei Niederlagen vor Weihnachten kassierten die Bulldogs somit auch im ersten Spiel danach eine deutliche Niederlage. Am Samstag geht es mit dem schweren Heimspiel gegen Red Bull Salzburg weiter.