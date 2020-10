Einladung zum Klavierabend von Dean Erjavc

Der Konzertpianist Dean Erjavc konzertiert am Freitag, den 23. Oktober 2020 um 19.00 Uhr mit einem Klavierabend in der Villa Falkenhorst.

Der 1991 in der Schweiz geborene Pianist Dean Erjavc studierte an verschiedenen internationalen Institutionen. Erst am Landeskonservatorium Feldkirch in Österreich, wo er bei Fuat Kent, Irina Puryshinskaja und Anna Adamik das Bachelorstudium absolvierte. Anschliessend folgte ein Masterstudium in Klavierpädagogik an der Universität Mozarteum bei Dr. Stan Ford. In einem zweiten Masterstudium bei Karl-Andreas Kolly an der Zürcher Hochschule der Künste, erlangte er 2019 zudem den Master in Performance.