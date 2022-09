"Deadpool 3": Mit diesem Comeback hat niemand gerechnet

Mit einem witzigen Video haben die Hollywood-Stars Ryan Reynolds (45) und Hugh Jackman (53) einen Auftritt von Wolverine in "Deadpool 3" verkündet.

In dem Clip lamentiert Reynolds, dass er nun schon lange an der Fortsetzung arbeiten würde, aber einfach keine guten Einfälle habe. "Aber wir hatten eine Idee", sagt Reynolds in die Kamera, während hinter ihm Jackman durchs Bild läuft: "Hey, Hugh, willst du noch einmal Wolverine spielen?". "Na klar, Ryan", so die knappe Antwort.