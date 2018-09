De Phazz feiern 20-jähriges Jubiläum im Freudenhaus

Die „Godfathers of Lounge“ gastierten vergangene Woche in Lustenau.

Dornbirn. Für ein ausverkauftes Haus sorgte letzten Mittwoch die „bekannteste unbekannte“ Band aus Deutschland: De Phazz. Die 1997 in Heidelberg gegründete Band feiert heuer ihr 20. Bühnenjubiläum und wo könnte man das besser als auf der Freudenhausbühne in Lustenau. Über eine halbe Million Tonträger haben Gründer Pit Baumgartner & Co. verkauft und in ihrer Karriere bislang über 600 Konzerte rund um den Globus gespielt. Dementsprechend groß war das Interesse und die Besucherschar in Willi Pramstallers Kulturstätte. Mit im Gepäck als Geschenk fürs Publikum hatte De Phazz dann auch ihr neues Album Black White Mono. Die Mischung aus Jazz, Soul, Latin, Trip Hop und R´n´B ließ die Konzertgäste nicht lange auf den Stühlen hocken. Zu bekannten Hits wie „Mambo Craze“ und neuem Material wie „Spoiled“ schwangen die Freudenhaus-Besucher ausgiebig das Tanzbein und forderten energisch Zugaben von den Musikern angeführt vom charismatischen Gesangsduo Pat Appleton und Karl Frierson.